В МИД Германии назвали единственного виновника Второй мировой

Национал-социалистический режим Третьего рейха во главе с Адольфом Гитлером - единственный виновник развязывания Второй мировой войны. С такой оценкой выступили министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг. Они подготовили статью на эту тему для журнала Der Spiegel.

Как подчёркивается в материале, постоянные попытки «бесстыдным образом переписать историю», которые появились последнее время, требуют от Берлина чёткой позиции. Авторы статьи замечают, что непреложные исторические факты не могут трактоваться так или иначе, они однозначно свидетельствуют: «только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», — отмечается в публикации.

Маас и Виршинг также констатируют, что Германия несет ответственность за преступления Холокоста, отмечает Ura.ru. По словам авторов, 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую им пришлось заплатить за приход к власти Гитлера и неспособности народа свергнуть нацистский режим. Они также указывают, что попытки приписать другим народам роль преступника несправедливо по отношению к жертвам войны, и предостерегли от «превращения истории в инструмент, раскалывающий Европу».

Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке войны.

