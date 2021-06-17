Жена заключенного в США Бута прокомментировала саммит Путина и Байдена

Жена российского бизнесмена Виктора Бута, заключенного на 25 лет в американской тюрьме, позитивно оценила тот факт, что президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин обсуждали вопрос об обмене осужденными в ходе саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США

По словам Аллы Бут, эта новость стала "глотком живой воды". Она отметила, что для самого Виктора и его мамы это станет огромной радостью, произошедшей впервые за многие годы.

Бут рассказала, что написала в своем профиле в Facebook "Ура!", когда узнала о возможном обмене заключенными между РФ и США. "Появилась надежда, что вопрос будет решен", - подытожила Алла Бут.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Джо БайденСШАВиктор Бут
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры