Жена заключенного в США Бута прокомментировала саммит Путина и Байдена

По словам Аллы Бут, эта новость стала "глотком живой воды". Она отметила, что для самого Виктора и его мамы это станет огромной радостью, произошедшей впервые за многие годы.

Бут рассказала, что написала в своем профиле в Facebook "Ура!", когда узнала о возможном обмене заключенными между РФ и США. "Появилась надежда, что вопрос будет решен", - подытожила Алла Бут.