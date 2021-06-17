Жена заключенного в США Бута прокомментировала саммит Путина и Байдена
Жена российского бизнесмена Виктора Бута, заключенного на 25 лет в американской тюрьме, позитивно оценила тот факт, что президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин обсуждали вопрос об обмене осужденными в ходе саммита. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Аллы Бут, эта новость стала "глотком живой воды". Она отметила, что для самого Виктора и его мамы это станет огромной радостью, произошедшей впервые за многие годы.
Бут рассказала, что написала в своем профиле в Facebook "Ура!", когда узнала о возможном обмене заключенными между РФ и США. "Появилась надежда, что вопрос будет решен", - подытожила Алла Бут.
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