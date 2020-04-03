Жена Ярошенко: Заражения коронавирусом Константин не переживет!
Жена российского лётчика Константина Ярошенко верит, что США смилуются и отпустят её супруга во время пандемии коронавируса
Защита российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме Данбери в США, запросила его освобождения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, ссылаясь на адвоката российского лётчика Алексея Тарасова, сообщает ТАСС.
Жена Константина Виктория Ярошенко в беседе с НСН, рассказала, чем может грозить Константину отказ властей США выполнить эту просьбу.
«США очень непредсказуемые, но я верю, в глубине души, что они смилуются и отпустят его. Я надеюсь, что наше правительство сработает быстро, и Константина освободят. У него сейчас подорван иммунитет, он же постоянно на таблетках, в связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики. И поэтому иммунитет у него снижен и если он, не дай бог, заболеет, то не переживёт этого», - сообщила супруга лётчика.
Ещё в феврале, Виктория Ярошенко сообщала об ухудшении здоровья Константина по разным направлениям: сначала у него начали болеть и выпадать зубы, а затем и вовсе полностью онемела одна нога. Американские же медики бездействуют по словам Виктории и каждую из таких проблем приходится решать совместно с российскими дипломатами и адвокатом.
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