Жена Ярошенко: Заражения коронавирусом Константин не переживет!

Защита российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме Данбери в США, запросила его освобождения в связи с пандемией коронавируса. Об этом, ссылаясь на адвоката российского лётчика Алексея Тарасова, сообщает ТАСС.

Жена Константина Виктория Ярошенко в беседе с НСН, рассказала, чем может грозить Константину отказ властей США выполнить эту просьбу.

«США очень непредсказуемые, но я верю, в глубине души, что они смилуются и отпустят его. Я надеюсь, что наше правительство сработает быстро, и Константина освободят. У него сейчас подорван иммунитет, он же постоянно на таблетках, в связи с проблемами с желудком ему давали антибиотики. И поэтому иммунитет у него снижен и если он, не дай бог, заболеет, то не переживёт этого», - сообщила супруга лётчика.

Ещё в феврале, Виктория Ярошенко сообщала об ухудшении здоровья Константина по разным направлениям: сначала у него начали болеть и выпадать зубы, а затем и вовсе полностью онемела одна нога. Американские же медики бездействуют по словам Виктории и каждую из таких проблем приходится решать совместно с российскими дипломатами и адвокатом.

