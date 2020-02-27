Жена Ярошенко подтвердила ухудшение его состояния
Супруга российского летчика, находящегося в американской тюрьме, сообщила НСН, что у Константина онемела нога.
Состояние российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, ухудшилось.
За информацией НСН обратилось к супруге Константина Виктории Ярошенко.
«Константин звонил накануне, у него онемела нога, он ее не чувствует. На одной ноге у него артрит, и он хромает. А вторая – онемела. Он ходить может, но он не "слышит" её вообще. Я не знаю, с чем это связано. Мы обратились к дипломатам, потому что помощь Константину в медпункте не оказали. Там даже обращения не приняли», - рассказала в интервью НСН супруга российского летчика.
К решению проблемы подключились российские дипломаты. В сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Facebook, говорится, что дипломаты просят оказать срочную помощь и надеются, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение.
«Это является прямой обязанностью американских властей», — подчеркивается в заявлении. Сотрудники российского посольства в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.
Несколько месяцев назад Константин пожаловался, что у него болят и выпадают зубы, но, как рассказала Виктория Ярошенко, лечение пока не проводится.
«С зубами тоже проблема не решились. Тишина. Но мы держим вопрос на контроле, пробиваем его. Но насколько эта волокита долгая, все знают! В России это все долго, а там – еще дольше», - рассказала Виктория Ярошенко.
Что касается психологического состояния, то супруга охарактеризовала его одним словом: «держится».
Москва неоднократно просила передать Константина Ярошенко России. 28 октября был получен очередной отказ. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о своем намерении просить у властей США помиловать Ярошенко.
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