Жена Ярошенко подтвердила ухудшение его состояния

Состояние российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, ухудшилось.

За информацией НСН обратилось к супруге Константина Виктории Ярошенко.

«Константин звонил накануне, у него онемела нога, он ее не чувствует. На одной ноге у него артрит, и он хромает. А вторая – онемела. Он ходить может, но он не "слышит" её вообще. Я не знаю, с чем это связано. Мы обратились к дипломатам, потому что помощь Константину в медпункте не оказали. Там даже обращения не приняли», - рассказала в интервью НСН супруга российского летчика.

К решению проблемы подключились российские дипломаты. В сообщении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Facebook, говорится, что дипломаты просят оказать срочную помощь и надеются, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение.

«Это является прямой обязанностью американских властей», — подчеркивается в заявлении. Сотрудники российского посольства в ближайшее время посетят Ярошенко в тюрьме.