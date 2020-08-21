Жена Навального обратилась к Путину

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с «требованием» о разрешении транспортировать мужа на лечение в Германию. Текст обращения разместила у себя в «Твиттере» пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В обращении Юлия Навальная отмечает, что уже сейчас есть возможность отправить её мужа в ФРГ под надзором врачей высшего уровня. Ранее сообщалось, что сегодня из Германии в Омск прибыл специальный самолёт.

Между тем корреспондент портала NGS55.RU заметил, как супруга политика на крыльце больницы разговаривает с каким-то мужчиной на повышенных тонах.

Представители Навального считают, что политика намеренно отравили. Он находится в коме, его состояние – нестабильно тяжёлое. Врачи пока не разрешают транспортировку. При этом в Кремле ранее сообщали, что готовы оперативно рассмотреть запрос о выезде Навального за границу на лечение.

«Мы не врачи». Песков о транспортировке Навального за рубеж

Врачи омской БСМП-1, где Навальный подключён к аппарату ИВЛ, не нашли яда в организме пациента. Они поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева, однако, считает, что это не диагноз, а описание состояния, которое не объясняет, что произошло с политиком.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияВладимир ПутинАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме