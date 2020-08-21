«Мы не врачи». Песков о транспортировке Навального за рубеж
В Кремле не видят препятствий для транспортировки Алексея Навального для лечения за рубеж. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что повлиять на это может лишь решение лечащего врача.
«Это решение лечащего врача, и речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациенту. Вот заключение врача», - подчеркнул Песков.
Кроме того, он подчеркнул, что Кремлю ничего не известно о якобы каких-либо инструкциях или приказах, запрещающих транспортировку оппозиционера. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль не занимается вопросами лечения пациентов
«Мы не врачи», - резюмировал Песков.
Накануне он заявил, что Кремль готов содействовать в отправке Навального для лечения за рубеж, если будет соответствующее обращение. Как отметил Песком, Навальному помогают лучшие омские врачи, которые проводят консилиумы с коллегами из Москвы, отмечает телеканал 360. В этот же день, 20 августа, штаб Алексея Навального обратился к Кремлю с просьбой оказать содействие в переводе политика в токсикологический центр в Европе. Об этом в своём Twitter сообщила лидер «Альянса врачей» Анастасия Васильева.
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального», - написала Васильева.
Она добавила, что главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский отказывается предоставлять ей выписку или эпикриз. Кроме того, отказ получила и жена Навального Юлия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru