Жена Байдена в Париже соберет деньги на избирательную кампанию действующего президента США

Жена действующего президента США Джилл Байден собирается провести в Париже мероприятие по сбору средств для избирательной кампании Джо Байдена. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на предвыборный штаб главы государства.

При этом, по данным источника, средства на избирательные кампании в США могут направлять только американские подданные. В связи с этим желающие поучаствовать в мероприятии первой леди США спонсоры должны будут предъявить копию страницы паспорта с фото.

Байден планирует возобновить избирательную кампанию на следующей неделе

Сообщается, что сбор средств назначен «на период неопределенности для предвыборной кампании Байдена, когда пожертвования заканчиваются», а все большее число демократов призывают его покинуть предвыборную гонку.

Ранее основной спонсор демократов в США, миллиардер Майкл Мориц отказался поддерживать Джо Байдена, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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