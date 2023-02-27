Жена Байдена поддержала идею второго президентского срока своего мужа
Первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден выразила уверенность в том, что ее муж американский лидер Джо Байден пойдет на второй срок в 2024 году.
В интервью телеканалу CNN она сообщила, что полностью поддерживает Байдена в этом. По словам первой леди США, вероятности, что Байден откажется баллотироваться, нет.
Ранее экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что мир как никогда близок к глобальному конфликту. По его словам, виноват в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с Джо Байденом. Как заявил бывший президент, «его [Байдена] собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн», сообщает НСН.
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