Жан-Пьер: Байден и премьер-министр Греции проведут встречу по Украине и энергобезопасности

Жан-Пьер отметила, что, по мнению правительств обоих стран, их отношения «находятся на историческом пике».

Она добавила, что стороны также обсудят расширение двусторонней торговли и увеличение американских инвестиций, а также борьбу с изменением климата.

Ранее Мицотакис выступил за представление оружия Украине и за внедрение ограничительных мер, наносящих ущерб Москве. При этом, по его словам, необходимы «открытые каналы связи» с РФ.