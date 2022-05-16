Жан-Пьер: Байден и премьер-министр Греции проведут встречу по Украине и энергобезопасности
Новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Президент США Джо Байден и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретятся 16 мая в Белом доме, чтобы обсудить украинский кризис, а также энергетическую безопасность и оборонное партнерство. Об этом сообщает ТАСС.
Жан-Пьер отметила, что, по мнению правительств обоих стран, их отношения «находятся на историческом пике».
Она добавила, что стороны также обсудят расширение двусторонней торговли и увеличение американских инвестиций, а также борьбу с изменением климата.
Ранее Мицотакис выступил за представление оружия Украине и за внедрение ограничительных мер, наносящих ущерб Москве. При этом, по его словам, необходимы «открытые каналы связи» с РФ.
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