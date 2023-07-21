Госдеп понадеялся на помощь Эрдогана в восстановлении зерновой сделки

США надеются на «лидерскую роль» Турции для восстановления зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

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Глава Госдепартамента заявил, что президент Турции взаимодействует по вопросу зерновой сделки с российским лидером Владимиром Путиным. Блинкен выразил надежду, что Анкара сумеет убедить Москву вернуться к реализации соглашения.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, Турция сыграла основную роль в запуске инициативы.

Россия на этой неделе вышла из зерновой сделки. В МИД РФ отметили, что Москва прорабатывает альтернативные маршруты вывоза зерна, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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