Госдеп понадеялся на помощь Эрдогана в восстановлении зерновой сделки
США надеются на «лидерскую роль» Турции для восстановления зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
Глава Госдепартамента заявил, что президент Турции взаимодействует по вопросу зерновой сделки с российским лидером Владимиром Путиным. Блинкен выразил надежду, что Анкара сумеет убедить Москву вернуться к реализации соглашения.
По словам главы внешнеполитического ведомства США, Турция сыграла основную роль в запуске инициативы.
Россия на этой неделе вышла из зерновой сделки. В МИД РФ отметили, что Москва прорабатывает альтернативные маршруты вывоза зерна, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рябков: Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США
- Госдеп понадеялся на помощь Эрдогана в восстановлении зерновой сделки
- Бондарев: Совфед готов рассмотреть подъем нижней планки призывного возраста до 21 года
- Полянский: Украина накопила в портах значительные военные мощности
- Игоря Стрелкова арестовали до 18 сентября
- «Обладает навыками конспирации»: Следствие просит арестовать Стрелкова
- ВСУ обстреляли Краснояружский район Белгородской области
- Блинкен: США намерены работать с Россией по обмену заключенными
- Клишас раскритиковал авторов законопроекта о лишении гражданства за дискредитацию армии
- В ООН заявили, что треть Украины покрыта неразорвавшимися снарядами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru