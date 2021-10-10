Земана определили в палату интенсивной терапии

«О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия», — отметил медик.

Он дважды на уходящей неделе рекомендовал 76-летнему президенту Чехии лечь в стационар, но тот отказался, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что президента Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге сразу после местных выборов.

О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачека рассказал, что чешский лидер проходил амбулаторное лечение. Он проголосовал на парламентских выборах, воспользовавшись возможностью опустить бюллетень в переносной ящик в своей резиденции в замке Ланы.

