Земана определили в палату интенсивной терапии
Президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, разместили в палате интенсивной терапии. Об этом РИА «Новости» рассказал директор ЦВГ и лечащий врач президента Мирослав Заворал.
«О диагнозе пациента я не могу сообщить без его согласия», — отметил медик.
Он дважды на уходящей неделе рекомендовал 76-летнему президенту Чехии лечь в стационар, но тот отказался, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что президента Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге сразу после местных выборов.
О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачека рассказал, что чешский лидер проходил амбулаторное лечение. Он проголосовал на парламентских выборах, воспользовавшись возможностью опустить бюллетень в переносной ящик в своей резиденции в замке Ланы.
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