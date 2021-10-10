В Чехии госпитализирован президент Земан
10 октября 202115:00
Президент Чехии Милош Земан оказался в больнице сразу после парламентских выборов. Об этом сообщает Novinky.
«Земан был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах в Центральный военный госпиталь в Стршешовице», — цитирует сообщение RT.
Известно, что президента увезли в лечебное учреждение после встречи с премьером страны Андреем Бабишем.
Напомним, 14 сентября Земана также был госпитализирован. Глава Чехии был выписан через восемь дней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru