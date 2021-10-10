В Чехии госпитализирован президент Земан

«Земан был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах в Центральный военный госпиталь в Стршешовице», — цитирует сообщение RT.

Известно, что президента увезли в лечебное учреждение после встречи с премьером страны Андреем Бабишем.

Напомним, 14 сентября Земана также был госпитализирован. Глава Чехии был выписан через восемь дней.

