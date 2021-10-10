В Чехии госпитализирован президент Земан

Президент Чехии Милош Земан оказался в больнице сразу после парламентских выборов. Об этом сообщает Novinky.

Премьер Чехии рассказал о состоянии госпитализированного президента Земана

«Земан был доставлен на машине скорой помощи из замка в Ланах в Центральный военный госпиталь в Стршешовице», — цитирует сообщение RT.

Известно, что президента увезли в лечебное учреждение после встречи с премьером страны Андреем Бабишем.

Напомним, 14 сентября Земана также был госпитализирован. Глава Чехии был выписан через восемь дней.

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Фото: hrad.cz
ТЕГИ:ВыборыГоспитализацияЧехияМилош Земан
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