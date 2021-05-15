«Зеленые» выбрали Андрея Нагибина новым председателем партии
Российская экологическая партия «Зелёные» на внеочередном съезде поменяла руководство организации и приняла новый устав. Съезд с участием более 80 делегатов из 53 регионов страны состоялся в Президент-Отеле в Москве 15 мая.
Отмечается, что новая редакция устава партии «Зеленые» предусматривает более открытую и демократичную модель управления.
Так, председателем партии выбран Андрей Нагибин, который является исполнительным директором «Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Также делегаты съезда проголосовали за четырех сопредседателей политической силы. Ими стали: лётчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Руфина Шагапова, депутат Красноярского городского Совета депутатов Сергей Шахматов, директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Петр Шпиленок.
Съездом принято решение начать подготовку к избирательной кампании 2021 года и выборам в Государственную Думу Российской Федерации, сообщает пресс-служба партии.
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