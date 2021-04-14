Зеленскому пригрозили импичментом из-за гражданства
Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о наличии «интересных» документов о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что материалы такого рода немедленно ведут к процедуре импичмента. Также Нескоромный подчеркнул, что готов предоставить подробную информацию заинтересованным политическим силам.
Напомним, Нескоромный был уволен в марте 2020 года, а позже ему предъявили обвинение в причастности к организации заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Ему удалось сбежать, после чего украинские власти объявили военного в официальный розыск.
Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) уже начинала сбор подписей в поддержку импичмента украинскому президенту. Решение ОПЗЖ было принято после введения санкций против члена партии Тараса Козака и оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
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