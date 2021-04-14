Зеленскому пригрозили импичментом из-за гражданства

Бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил о наличии «интересных» документов о гражданстве президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что материалы такого рода немедленно ведут к процедуре импичмента. Также Нескоромный подчеркнул, что готов предоставить подробную информацию заинтересованным политическим силам.