Лидер батальона «Азов», украинской ультраправой группировки, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России, Андрей Билецкий заявил, что может перекинуть десятки тысяч бойцов в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск. Об этом он сообщил в видеообращении.

Лидер батальона сообщил, что в случае, если Зеленский планирует выполнить свои угрозы «выкинуть ветеранов» с территории, то вместо нескольких десятков людей уже на следующей неделе там будет находиться тысяча или даже в несколько раз больше.

По словaм Билецкого, Зеленский, пытaясь рaзвести войскa в Донбaссе, «сдaет огромную территорию». Глaвa «aзовa» тaкже подчеркнул, что бойцы бaтaльонa остaнутся в Золотом, поскольку «имеют прaво нa собственное мнение», которое они зaрaботaли «собственной кровью».

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил НСН, что поражен развитием событий после встречи президента Украины Владимира Зеленского с переговорщиками в поселке Золотом на Донбассе, которая состоялась 26 октября, в субботу.

