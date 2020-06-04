Зеленскому пригрозили штрафом за посещение кафе во время карантина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит штраф до 17 тысяч гривен (44 тысяч рублей) за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком, если его вина будет доказана. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Зеленский во время прогулки в Хмельницком, куда он прибыл с визитом, вместе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко зашёл в одно из кафе, где попробовал кофе. Фотография опубликована в «Твиттере» главы государства.