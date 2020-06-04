Зеленскому пригрозили штрафом за посещение кафе во время карантина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит штраф до 17 тысяч гривен (44 тысяч рублей) за нарушение карантина при посещении кафе в Хмельницком, если его вина будет доказана. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Зеленский во время прогулки в Хмельницком, куда он прибыл с визитом, вместе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко зашёл в одно из кафе, где попробовал кофе. Фотография опубликована в «Твиттере» главы государства.

По словам Ляшко, посещение кафе следует трактовать как инспекцию. По его словам, они просто зашли посмотреть, как будут работать санитарные ограничения после открытия заведений общепита. Их пригласили владельцы кафе, чтобы проверить исполнение норм, добавил чиновник.

Зеленский подтвердил журналистам, что зашёл в кафе, потому что его пригласили. Он готов заплатить штраф, «если что-то нарушил», пишет РБК.

Президент Украины пил кофе внутри заведения, хотя заведения общепита официально закрыты до 5 июня. Пока разрешена только работа навынос и на открытых террасах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КарантинКоронавирусВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры