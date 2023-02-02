Зеленскому хотят запретить выступление на фестивале «Сан-Ремо»
Сын экс-премьера Италии Сильвио Берлускони Пьерсильвио заявил, что музыкальный фестиваль «Сан-Ремо» не место для политических заявлений президента Украины Владимира Зеленского.
«Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит; на кону стоит конфликт, и «Сан-Ремо» не кажется мне правильным контекстом», - сказал исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Берлускони.
Организаторы фестиваля хотят показать обращение Зеленского 11 февраля – в заключительный день «Сан-Ремо». В Италии появилась петиция с требованием отказаться от трансляции обращения украинского лидера. Как сообщает РИА Новости, ее уже подписали больше 85 тысяч человек.
Практика трансляции обращения Зеленского сложилась в прошлом году. В частности, он просил помощи во время церемонии «Грэмми», «Золотой глобус» и других мероприятиях.
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