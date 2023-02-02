Зеленскому хотят запретить выступление на фестивале «Сан-Ремо»

«Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит; на кону стоит конфликт, и «Сан-Ремо» не кажется мне правильным контекстом», - сказал исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Берлускони.

Организаторы фестиваля хотят показать обращение Зеленского 11 февраля – в заключительный день «Сан-Ремо». В Италии появилась петиция с требованием отказаться от трансляции обращения украинского лидера. Как сообщает РИА Новости, ее уже подписали больше 85 тысяч человек.

Практика трансляции обращения Зеленского сложилась в прошлом году. В частности, он просил помощи во время церемонии «Грэмми», «Золотой глобус» и других мероприятиях.



