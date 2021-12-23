Зеленского попросили переименовать Россию в Московию

Депутаты Львовского и Ровенского областных советов предложили сменить официальное наименование Российской Федерации на Московию. Об этом сообщают пресс-службы облсоветов.

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Парламентарии направили соответствующие обращения президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечает РЕН ТВ. Инициативу также передали на рассмотрение Верховной рады.

Как отмечают депутаты, государственное и географическое название России якобы было украдено, и страна незаконно пользуется этим наименованием, пишут Известия. Украинские облсоветы предложили отказаться от названий «Россия» и «Российская Федерация» и называть РФ Московией на государственном, официальном, общественном уровнях и в украинских СМИ.

При этом граждан России предлагают переименовать в московитов. Депутаты считают, что их инициатива поможет восстановить «историческую справедливость».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Зеленский
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