Зеленского обязали рассмотреть петицию о наказании генералов ВСУ за потери
На сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о введении наказания для офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения ее президентом.
В петиции сказано, что существуют случаи «бездумного использования офицерами человеческого ресурса», которые приводят к большим потерям личного состава. Авторы петиции просят президента Украины рассмотреть введение ответственности за такие ситуации и публично расследовать такие дела.
В петиции вспоминают случай, когда была собрана 28-ая бригада лучших артиллеристов для награждения на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Военные были выстроены на открытой местности в близи линии боевого соприкосновения. В результате по ним был нанесен ракетный удар. Результатов расследования, а также официальной информации по погибшим нет до сих пор.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru