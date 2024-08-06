Зеленского обязали рассмотреть петицию о наказании генералов ВСУ за потери

В петиции сказано, что существуют случаи «бездумного использования офицерами человеческого ресурса», которые приводят к большим потерям личного состава. Авторы петиции просят президента Украины рассмотреть введение ответственности за такие ситуации и публично расследовать такие дела.

В петиции вспоминают случай, когда была собрана 28-ая бригада лучших артиллеристов для награждения на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Военные были выстроены на открытой местности в близи линии боевого соприкосновения. В результате по ним был нанесен ракетный удар. Результатов расследования, а также официальной информации по погибшим нет до сих пор.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Зеленского слабой политической фигурой, передает RT.

