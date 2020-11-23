Зеленский заявил об отрицательном тесте на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выздоровел от коронавируса. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
«Наконец-то у меня отрицательный результат теста на коронавирус», - написал Зеленский, отметив, что рад вернуться к привычному режиму работы. Президент отметил, что граждане должны помнить о риске заражения, соблюдать самоизоляцию и социальную дистанцию, а также носить медицинские маски.
О том, что Зеленский заболел коронавирусом стало известно 9 ноября. Позже он сдал ещё один положительный тест на COVID-19, пишет «Газета.ру».
Ранее социологическая группа «Рейтинг» выяснила, что работой президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса недовольны 60% украинцев.
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