Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что все идет к тому, что встреча состоится, так как оба президента выразили желание провести переговоры, осталось только договориться о сроках и месте встречи. Зеленский также отметил, что суть встречи важнее, чем организационные детали.