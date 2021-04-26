Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что все идет к тому, что встреча состоится, так как оба президента выразили желание провести переговоры, осталось только договориться о сроках и месте встречи. Зеленский также отметил, что суть встречи важнее, чем организационные детали.

В офисе Зеленского посчитали некорректным приглашать Путина в Киев

Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже российский лидер ответил на обращение коллеги, отметив, что для обсуждения вопросов двусторонних отношений готов в любой момент принять украинского президента в Москве. После в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что считают некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для переговоров по двусторонним отношениям.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияВладимир ПутинВладимир Зеленский
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