В офисе Зеленского посчитали некорректным приглашать Путина в Киев

«Нет, я считаю это некорректным», - ответил он на вопрос журналиста о готовности президента Украины пригласить российского коллегу в Киев на переговоры. Он также отметил, что предложение Зеленского встретиться на Донбассе свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров, но считает важным сделать это именно там, где военнослужащие каждый день защищают свою Родину.

Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже российский лидер ответил на обращение коллеги, отметив, что для обсуждения вопросов двусторонних отношений готов в любой момент принять украинского президента в Москве.

