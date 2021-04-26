В офисе Зеленского посчитали некорректным приглашать Путина в Киев

В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для переговоров по двусторонним отношениям. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Liga.net.

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«Нет, я считаю это некорректным», - ответил он на вопрос журналиста о готовности президента Украины пригласить российского коллегу в Киев на переговоры. Он также отметил, что предложение Зеленского встретиться на Донбассе свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров, но считает важным сделать это именно там, где военнослужащие каждый день защищают свою Родину.

Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже российский лидер ответил на обращение коллеги, отметив, что для обсуждения вопросов двусторонних отношений готов в любой момент принять украинского президента в Москве.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияВладимир ПутинВладимир Зеленский
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