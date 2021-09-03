Зеленский заявил о невозможности украинского авторитаризма
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в его стране невозможно появление авторитарного режима. Об этом он заявил на встрече с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в США, передает ТАСС.
Один из слушателей по-русски спросил Зеленского, не боится ли он «убив дракона, стать драконом». В ответ президент заявил, что украинское общество «настолько сильное, свободное и демократическое», что «дракону» авторитаризма здесь сразу «подрежут крылья».
Зеленский также вспомнил фильм «Убить дракона» советского режиссера Марка Захарова. По словам президента, Украина и Россия проводили совместную политику в отдельные периоды истории, однако современный курс двух стран различается.
В своей речи президент Украины также заявил, что его страна будет «сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы». Директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хави ранее отметил, что получение финансовой помощи от США стало главным успехом Зеленского во время его визита в Вашингтон.
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