Зеленский заявил о невозможности украинского авторитаризма

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в его стране невозможно появление авторитарного режима. Об этом он заявил на встрече с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в США, передает ТАСС.



Один из слушателей по-русски спросил Зеленского, не боится ли он «убив дракона, стать драконом». В ответ президент заявил, что украинское общество «настолько сильное, свободное и демократическое», что «дракону» авторитаризма здесь сразу «подрежут крылья».