Украинские СМИ нашли препятствие для вступления страны в НАТО
Акт провозглашения независимости Украины противоречит желанию Киева вступить в НАТО и может стать препятствием для стремлений нынешних властей стать частью Североатлантического альянса. Об этом пишет «Страна.ua».
Издание обратило внимание на Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой был прописан внеблоковый статус страны как основа государственности. В документе отмечается, что тогда еще Украинская ССР провозгласила намерение «стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».
Декларация о суверенитете в дальнейшем стала основанием для Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года, пишет Газета.ру.
Отмечается, что даже после внесения Киевом поправок в конституцию об ориентированности на ЕС и НАТО прежние статьи о нейтралитете не потеряли свою силу, пишет РИА ФАН.
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