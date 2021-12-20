Украинские СМИ нашли препятствие для вступления страны в НАТО

Издание обратило внимание на Декларацию о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой был прописан внеблоковый статус страны как основа государственности. В документе отмечается, что тогда еще Украинская ССР провозгласила намерение «стать в будущем постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках».

Декларация о суверенитете в дальнейшем стала основанием для Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года, пишет Газета.ру.

Отмечается, что даже после внесения Киевом поправок в конституцию об ориентированности на ЕС и НАТО прежние статьи о нейтралитете не потеряли свою силу, пишет РИА ФАН.

