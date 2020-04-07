Депутат: МВФ недоволен украинским законом о продаже земли

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) недовольны принятой на Украине версией закона о рынке земли и требуют от Киева изменить документ. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, сообщает NEWS.ru.

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Парламентарий утверждает, что закон не воспринимают и другие частные кредиторы Украины.

Закон, о котором идёт речь, снимает действовавший 14 лет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. В первые три года земли смогут покупать только украинские физлица (до 100 га), с 2024 года приобретать до 10 тысяч га разрешат украинским юрлицам. Продавать землю в госсобственности или в коммунальной собственности будет нельзя. При этом в законе прописан запрет для иностранцев приобретать доли в юрлицах, владеющих землями сельхозназначения.

При этом официально в МВФ приветствовали принятие закона Верховной Радой, писала «Газета.ру».

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Фото: facebook.com
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