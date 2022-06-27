Зеленский заявил о готовности ответить ударом при атаке со стороны Приднестровья

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности ответить ударом на возможную агрессию со стороны Приднестровья. Об этом на конференции после их встречи в Киеве с президентом Молдавии Санду, передает ТАСС.

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Зеленский, в частности, назвал возможную атаку Приднестровья, где находятся миротворцы РФ, «глобальной ошибкой». По его словам, в случае атаки для Украины это будет «не удар, а пощечина».

Президент призвал к избежанию дестабилизации в регионе, где и так сохраняется напряженность из-за терактов в апреле. Власти непризнанной республики тогда заявили, что следы организаторов терактов ведут в Украину.



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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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