Зеленский заявил о готовности ответить ударом при атаке со стороны Приднестровья

Зеленский, в частности, назвал возможную атаку Приднестровья, где находятся миротворцы РФ, «глобальной ошибкой». По его словам, в случае атаки для Украины это будет «не удар, а пощечина».



Президент призвал к избежанию дестабилизации в регионе, где и так сохраняется напряженность из-за терактов в апреле. Власти непризнанной республики тогда заявили, что следы организаторов терактов ведут в Украину.





