Мадуро выразил поддержку Путину после признания ДНР и ЛНР

«Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — указал Мадуро.

Как отметил президент Венесуэлы, на всех этапах конфликта в Донбассе Путин приглашал стороны к диалогу, «его результатом стали Минские соглашения». Однако «крайне правые» украинские власти не были заинтересованы в мире и «предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России».

В связи с этим Венесуэла выражает поддержку российскому президенту в защите мира в стране и регионе, отмечает RT. Кроме того, Мадуро выступил за поиск дипломатических решений кризиса, пишет РИА ФАН.

