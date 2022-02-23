Мадуро выразил поддержку Путину после признания ДНР и ЛНР
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку президенту России Владимиру Путину на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
«Венесуэла всегда будет с Путиным и Россией… Вся поддержка президенту Путину, вся поддержка России», — указал Мадуро.
Как отметил президент Венесуэлы, на всех этапах конфликта в Донбассе Путин приглашал стороны к диалогу, «его результатом стали Минские соглашения». Однако «крайне правые» украинские власти не были заинтересованы в мире и «предпочли присоединиться к планам по военному окружению России, к планам агрессии против России».
В связи с этим Венесуэла выражает поддержку российскому президенту в защите мира в стране и регионе, отмечает RT. Кроме того, Мадуро выступил за поиск дипломатических решений кризиса, пишет РИА ФАН.
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