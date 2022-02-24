Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.
«Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась», – подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что сообщил об этом премьер-министру Швеции.
«Это объявление войны всей Европе», – заявил президент Украины.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге, трансляция которого идет в Facebook, объяснил, что у украинских властей есть данные, что несколько российских разведывательных групп планировали спровоцировать мощную экологическую катастрофу на ЧАЭС.
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