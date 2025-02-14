Зеленский заявил, что речь о мирном соглашении с РФ сейчас не идёт
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что речь о мирном соглашении по Украине сейчас не идёт.
Также Зеленский отметил, что мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, сделав отсылку на Мюнхенское соглашение 1938 года, подписанное западными странами с Адольфом Гитлером.
При этом украинский лидер подчеркнул, что переговоры о мире без Украины и Европы невозможны.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет без российских представителей, это связано с тем, что Запад делает ставку не на диалог с Россией, а на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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