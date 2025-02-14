В Мюнхене в последний момент перенесли встречу Вэнса и Зеленского

Встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса и президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхене перенесли. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Решение о переносе переговоров приняли в последний момент, когда в зал уже начали запускать журналистов.

Непосредственно перед этим украинская сторона передала США доработанный проект соглашения о полезных ископаемых на Украине. Представители Вашингтона запросили время для изучения документов.

Ранее Украина и США заключили соглашение «по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию», которое предполагает поставки редкоземельных металлов Вашингтону в обмен на военную помощь, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

