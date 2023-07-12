Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева

Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

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На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что никто не хочет, чтобы началась мировая война. При этом Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.

Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Тогда же он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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