Зеленский заявил, что понимает тревогу в НАТО по поводу членства Киева
Киев понимает опасения ряда союзников в связи с возможным членством Украины в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
На пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом он отметил, что никто не хочет, чтобы началась мировая война. При этом Зеленский отметил, что Киев видит конкретные пункты, которые приближают Украину к альянсу.
Ранее, 12 июля, Владимир Зеленский заявил, что результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе являются «хорошими». Тогда же он отметил, что если бы было приглашение Киева в блок, то результаты «были бы идеальными», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта
- Додон призвал Санду и правящую партию подать в отставку
- Володин предложил установить разбитую технику НАТО у посольств стран, снабжающих ВСУ
- Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы
- В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов
- Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы
- Турпоператор «Арт-тур»: В 2023 году хитом для туризма будет Китай
- Министр обороны Нидерландов: Страна делает акцент на помощи Украине с ПВО
- Ликер Jagermeister планируют исключить из параллельного импорта
- Уоллес: Украине следует больше выражать благодарности Западу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru