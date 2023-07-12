Захарова объяснила Кулебе правила вступления в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе узнавать о правилах вступления в НАТО до начала самой процедуры.

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По ее словам, придуманный Западом «миропорядок, основанный на правилах», на самом деле не содержит никаких правил. Захарова отметила, что такой миропорядок выдумывается и меняется на ходу в угоду странам Североатлантического альянса.

Ранее, 12 июля, Кулеба заявил, что в Киеве не знают, какие условия необходимо выполнить для приглашения страны в НАТО. По его словам, у стран альянса и Украины разные позиции по членству страны в военном блоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 июля отмечал, что ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс очень опасно для европейской безопасности. Он отметил, что те, кто будут принимать решение по ускоренному вступлению Киева в альянс, должны отдавать себе в этом отчет, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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