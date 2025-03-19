Зеленский заявил, что поговорит с Трампом 19 марта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 марта у него «будет контакт» с американским лидером Дональдом Трампом.

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По его словам, в ходе разговора будут обсуждаться «детали следующих шагов».

«Ну и, думаю, что услышу от него детали его разговора с президентом РФ», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине должен присутствовать Евросоюз, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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