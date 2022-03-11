Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть свою страну. Об этом он сообщил в интервью газете Die Zeit, передает ТАСС.

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Зеленский отметил, что продолжит оставаться в украинской столице Киеве. Таким образом, он ответил на вопрос, рассматривал ли он предложение американцев об эвакуации.

Также Зеленский призвал усилить санкции против РФ. По его мнению, если бы санкции были достаточными, конфликт бы закончился.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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