Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть свою страну. Об этом он сообщил в интервью газете Die Zeit, передает ТАСС.
Зеленский отметил, что продолжит оставаться в украинской столице Киеве. Таким образом, он ответил на вопрос, рассматривал ли он предложение американцев об эвакуации.
Также Зеленский призвал усилить санкции против РФ. По его мнению, если бы санкции были достаточными, конфликт бы закончился.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Walt Disney объявил о приостановке своей деятельности в РФ
- Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть Украину
- США выделят $50 млрд на гумпомощь для Украины
- В Белом доме заявили о «значительных последствиях» для РФ при эскалации
- Макрон призвал ЕС готовиться к разным сценариям с газом России
- МО РФ: Неонацисты на Украине держат более 7 тысяч заложников из 21 страны
- G7 призвала Россию оставить атомные объекты на Украине под контролем Киева
- Умер экс-вокалист группы «Отпетые мошенники» Том Хаос
- Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным в ближайшие 48 часов
- Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru