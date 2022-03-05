Зеленский заявил, что находится в Киеве
5 марта 202200:55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает оставаться в Киеве. Об этом он сообщил в обращении к украинцам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Минпромторг объявил борьбу со спекулянтам
- Песков: РФ ожидает, что Киев прислушается к требованиям Москвы
- Зеленский усомнился в способности НАТО «кого-то защитить»
- Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России
- Псаки: Байден сейчас не намерен контактировать с Путиным
- АТОР: Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта
- Сервис Booking перестал работать в России
- Доступ к Twitter ограничили в РФ
- На Украине заочно арестован режиссер Михалков
- Путин утвердил закон о санкциях против иностранцев
4 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru