Зеленский заявил, что находится в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает оставаться в Киеве. Об этом он сообщил в обращении к украинцам.



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ФОТО: РИА Новости
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