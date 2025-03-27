Зеленский заявил, что ему помогает держаться ненависть к русским
«Ненависть к русским» поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в условиях конфликта. Об этом политик заявил в интервью газете Figaro.
Как отметил украинский президент, иногда ему помогают держаться глобальные проблемы: как пояснил политик, он хочет, чтобы потомки жили в свободном мире.
«Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», - заявил Зеленский.
Кроме того, по словам президента Украины, его мотивирует «просто достоинство» его страны и ее населения.
Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп остановит украинский конфликт за сутки, если примет Киев в НАТО, напоминает 360.ru.
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