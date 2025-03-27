«Ненависть к русским» поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в условиях конфликта. Об этом политик заявил в интервью газете Figaro.

Как отметил украинский президент, иногда ему помогают держаться глобальные проблемы: как пояснил политик, он хочет, чтобы потомки жили в свободном мире.

«Вторая мотивация - это ненависть к русским... Я хорошо знаю, что в мирное время невежливо использовать это слово», - заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, его мотивирует «просто достоинство» его страны и ее населения.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп остановит украинский конфликт за сутки, если примет Киев в НАТО, напоминает 360.ru.

