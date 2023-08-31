Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

Действующий президент Украины выразил уверенность, что мировая демократия окажет поддержку Киеву, и пообещал не бросать свою страну.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа» в скором времени могут потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

