Зеленский заявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году
31 августа 202317:16
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о своем желании баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2024 году. Об этом политик заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.
Действующий президент Украины выразил уверенность, что мировая демократия окажет поддержку Киеву, и пообещал не бросать свою страну.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский и его соратники из партии «Слуга народа» в скором времени могут потерять власть. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru