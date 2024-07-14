Зеленский осудил покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании перед сторонниками.

«Такому насилию нет оправдания», - написал украинский лидер в своих соцсетях, пожелав Трампу скорейшего выздоровления.

Утром 13 июля по американскому времени (в ночь на 14 июля по московскому времени – прим. НСН) 20-летний Томас Мэтью Крукс устроил стрельбу на митинге сторонников экс-президента США Дональда Трампа, ранив политика в ухо. Сейчас кандидат в президенты находится в удовлетворительном состоянии. Он уже даже появлялся на публике.