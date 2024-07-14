Зеленский осудил покушение на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления на митинге в Пенсильвании перед сторонниками.

«Такому насилию нет оправдания», - написал украинский лидер в своих соцсетях, пожелав Трампу скорейшего выздоровления.

Утром 13 июля по американскому времени (в ночь на 14 июля по московскому времени – прим. НСН) 20-летний Томас Мэтью Крукс устроил стрельбу на митинге сторонников экс-президента США Дональда Трампа, ранив политика в ухо. Сейчас кандидат в президенты находится в удовлетворительном состоянии. Он уже даже появлялся на публике.

Ухо, кровь и молодой стрелок: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Преступника ликвидировали. При себе он имел винтовку AR. Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестный с оружием лезет на крышу одного из зданий в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп, но спецслужбы ничего не сделали.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США направить те деньги, которые Вашингтон тратит на поставки оружия Украине, на улучшение работы американской полиции и спецслужб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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