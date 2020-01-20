Зеленский заговорил о возможности своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что подаст в отставку с поста главы государства в случае, если его уличат в «подлинной» коррупции.
Зеленский напомнил, что подать в отставку в этом случае его обязывает действующая конституция страны.
До избрания Зеленского президентом Украины глава страны мог уйти в отставку добровольно, хотя основной закон предусматривал возможность объявления импичмента.
Однако новый президент инициировал принятие отдельного закона об импичменте – для начала процедуры будет достаточно большинства голосов депутатов Верховной рады.
Отметим, что на прошлой неделе из-за скандала с прослушкой в отставку пытался уйти премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Однако Зеленский отказался принимать отставку, заявив, что хочет дать Гончаруку и его команде шанс поработать подольше, отмечает «Свободная пресса»
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