Зеленский заговорил о возможности своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel заявил, что подаст в отставку с поста главы государства в случае, если его уличат в «подлинной» коррупции.

Зеленский напомнил, что подать в отставку в этом случае его обязывает действующая конституция страны.