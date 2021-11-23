Зеленский выступит с посланием к Верховной Раде 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с ежегодным посланием к Верховной Раде 1 декабря. Об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

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Парламентарий опубликовал обращение украинского лидера к спикеру Рады Руслану Стефанчуку. В документе Зеленский указал, что намерен выступить на пленарном заседании «с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении страны».

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал прошедшим вакцинацию от коронавируса украинцам по тысяче гривен, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент УкраиныВерховная РадаВладимир ЗеленскийУкраина
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