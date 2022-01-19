Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за «российской угрозы»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны не паниковать на фоне новостей о возможном вторжении РФ на Украину. Об этом он заявил в своем обращении к нации, передает РИА Новости.

Зеленский призвал не нагнетать обстановку и не закупаться спичами и гречкой. Он указал на то, что война длится уже восьмой год.

