Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму
5 октября 202117:55
Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского был опубликован накануне.
Также санкции были введены в отношении ряда российских предприятий, а также в отношении членов избирательных комиссий прошедших выборов.
Ранее украинской актрисе дали звание заслуженной артистки Украины за роль в показанном в России сериале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru