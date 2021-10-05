Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму. Соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского был опубликован накануне.

Также санкции были введены в отношении ряда российских предприятий, а также в отношении членов избирательных комиссий прошедших выборов.

Ранее украинской актрисе дали звание заслуженной артистки Украины за роль в показанном в России сериале.

