Зеленский ввел масштабные бессрочные санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский бессрочно продлил масштабные санкции в отношении российских граждан и юрлиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Документом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении ограничений, касающихся ряда российских СМИ. Под санкции попали в том числе телеканалы НТВ, ТНТ, «Звезда», Первый канал, МИА «Россия сегодня».
Кроме того, ограничения касаются глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главу Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан РФ.
Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие ограничения, предусмотренные законом.
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