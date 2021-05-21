Зеленский ввел масштабные бессрочные санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский бессрочно продлил масштабные санкции в отношении российских граждан и юрлиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Документом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении ограничений, касающихся ряда российских СМИ. Под санкции попали в том числе телеканалы НТВ, ТНТ, «Звезда», Первый канал, МИА «Россия сегодня».

Кроме того, ограничения касаются глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главу Крыма Сергея Аксенова и ряда граждан РФ.

Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие ограничения, предусмотренные законом.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СНБО УкраиныСанкции Против РоссииУкраинаВладимир Зеленский
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