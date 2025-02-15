Зеленский встретился с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом сообщили в офисе украинского политика.
Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Отмечается, что стороны обсудили координацию со странами НАТО для «формирования общей позиции» по окончанию конфликта на Украине и оборонные нужды украинских войск, в частности, в артиллерии. Кроме того, Зеленский указал на необходимость надежных гарантий безопасности для окончания конфликта.
Ранее Рютте заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине необходимо вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru