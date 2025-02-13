Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил после встречи министров обороны стран НАТО, сообщает Reuters.

Рютте отметил, что считает Путина «сильным и непредсказуемым переговорщиком». Он напомнил о своем опыте общения с российским лидером в 2010-2014 годах и подчеркнул, что участие Путина в переговорах необходимо для достижения мирного решения.