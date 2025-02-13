Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил после встречи министров обороны стран НАТО, сообщает Reuters.
Рютте отметил, что считает Путина «сильным и непредсказуемым переговорщиком». Он напомнил о своем опыте общения с российским лидером в 2010-2014 годах и подчеркнул, что участие Путина в переговорах необходимо для достижения мирного решения.
Также Рютте прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля.
По его мнению, эта беседа прошла успешно и создала ощущение начала переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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