Зеленский впервые стал лицом обложки американского Time
Украинский президент Владимир Зеленский впервые стал лицом обложки американского еженедельного журнала Time.
Фотографию обложки международного выпуска разместили в официальном аккаунте издания в Twitter.
TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc— TIME (@TIME) 5 декабря 2019 г.
Под фото значится надпись «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково быть между Путиным и Трампом». Главной темой выпуска стала роль Зеленского в "одной из крупнейших мировых политических драм", в которую он оказался втянут.
Напомним, Зеленский стал невольным участником начавшегося против Трампа импичмента. Процедура импичмента началась именно после обнародования разговора Трампа с Зеленским. Демократы выдвинули вотум недоверия нынешнему главе Белого дома, считая, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его главного соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена.
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