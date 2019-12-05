Зеленский впервые стал лицом обложки американского Time

Изменения в порядке сдачи экзамена на водительские права анонсировала ГИБДД В прошлом могут остаться система штрафных баллов, «площадка» и право на ошибку Союз автошкол: водители будут приближены к реальному миру У водителей может появиться и возможность оспорить результаты экзамена на права