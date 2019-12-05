Зеленский впервые стал лицом обложки американского Time

5 декабря 201922:35

Украинский президент Владимир Зеленский впервые стал лицом обложки американского еженедельного журнала Time.

Фотографию обложки международного выпуска разместили в официальном аккаунте издания в Twitter.

Под фото значится надпись «Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково быть между Путиным и Трампом». Главной темой выпуска стала роль Зеленского в "одной из крупнейших мировых политических драм", в которую он оказался втянут.

Зеленский как ахиллесова пята Трампа. Импичмент становится реальностью

Напомним, Зеленский стал невольным участником начавшегося против Трампа импичмента. Процедура импичмента началась именно после обнародования разговора Трампа с Зеленским. Демократы выдвинули вотум недоверия нынешнему главе Белого дома, считая, что Трамп задержал военную помощь Украине, требуя в обмен на нее начать расследование против его главного соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

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ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина