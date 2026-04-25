Зеленский впервые с начала СВО прилетел в Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала специальной военной операции прилетел в Азербайджан. Об этом Зеленский сообщил в своём Telegram-канале.
В Габале украинский лидер провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала главы двух государств беседовали «один на один», а позднее продолжили переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили вопросы безопасности, а также перспективы углубления сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере.
Визит в Азербайджан стал продолжением ближневосточного турне Зеленского. Накануне он провёл «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По словам Зеленского, на переговорах обсуждались экспорт украинского опыта в сфере безопасности, в том числе противовоздушной обороны, а также вопросы энергетического сотрудничества и продовольственной безопасности.
Ранее Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
