Зеленский впервые с начала СВО прилетел в Азербайджан

В Габале украинский лидер провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сначала главы двух государств беседовали «один на один», а позднее продолжили переговоры в расширенном составе. Стороны обсудили вопросы безопасности, а также перспективы углубления сотрудничества в энергетике, экономике и гуманитарной сфере.

Визит в Азербайджан стал продолжением ближневосточного турне Зеленского. Накануне он провёл «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По словам Зеленского, на переговорах обсуждались экспорт украинского опыта в сфере безопасности, в том числе противовоздушной обороны, а также вопросы энергетического сотрудничества и продовольственной безопасности.

Ранее Зеленский призвал принять в ЕС Украину, Норвегию, Британию и Турцию.