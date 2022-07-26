Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уругвая

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел переговоры с уругвайским лидером Луисом Лакалье Поу. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации

Диалог лидеров двух стран состоялся впервые в истории двусторонних отношений.

Зеленский отметил, что призвал Уругвай вводить санкции против России на фоне военных действий страны на территории Украины. Он добавил, что ранее этот вопрос поднимал с представителями Чили, Парагвая и Коста-Рики.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры