Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уругвая

Диалог лидеров двух стран состоялся впервые в истории двусторонних отношений.

Зеленский отметил, что призвал Уругвай вводить санкции против России на фоне военных действий страны на территории Украины. Он добавил, что ранее этот вопрос поднимал с представителями Чили, Парагвая и Коста-Рики.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

