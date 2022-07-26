Зеленский впервые провел переговоры с президентом Уругвая
Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел переговоры с уругвайским лидером Луисом Лакалье Поу. Об этом сообщает ТАСС.
Диалог лидеров двух стран состоялся впервые в истории двусторонних отношений.
Зеленский отметил, что призвал Уругвай вводить санкции против России на фоне военных действий страны на территории Украины. Он добавил, что ранее этот вопрос поднимал с представителями Чили, Парагвая и Коста-Рики.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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