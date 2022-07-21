Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что прекрасно себя чувствует.

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Украинский лидер записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он якобы был госпитализирован и находится реанимации.

«Я в своём кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал... При всем уважении к преклонному возрасту: 44 - это не 70», - подчеркнул он.

Ранее в Госспецсвязи Украины, в свою очередь, пояснили, что фейковая информация о проблемах со здоровьем Зеленского появилась в эфире радиостанций TAVR Media в результате кибератаки, которой подверглись девять радиостанций.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ОпровержениеВладимир ЗеленскийУкраина
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