Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что прекрасно себя чувствует.
Украинский лидер записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он якобы был госпитализирован и находится реанимации.
«Я в своём кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал... При всем уважении к преклонному возрасту: 44 - это не 70», - подчеркнул он.
Ранее в Госспецсвязи Украины, в свою очередь, пояснили, что фейковая информация о проблемах со здоровьем Зеленского появилась в эфире радиостанций TAVR Media в результате кибератаки, которой подверглись девять радиостанций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru