Зеленский опроверг информацию о своей госпитализации

Украинский лидер записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что он якобы был госпитализирован и находится реанимации.

«Я в своём кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал... При всем уважении к преклонному возрасту: 44 - это не 70», - подчеркнул он.

Ранее в Госспецсвязи Украины, в свою очередь, пояснили, что фейковая информация о проблемах со здоровьем Зеленского появилась в эфире радиостанций TAVR Media в результате кибератаки, которой подверглись девять радиостанций.