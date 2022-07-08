США прорабатывают планы по поставкам оружия Киеву «на годы вперед»

Власти США прорабатывают планы по поставкам нового оружия Киеву «на месяцы и годы вперед». Такое заявление сделали в Пентагоне.

Forbes: В США рассматривают два варианта уничтожения Крымского моста Украиной

Также в Пентагоне анонсировали очередной пакет военной помощи размером $400 млн.

США оказывают военную помощь Украине с начала военной операции в РФ на территории страны.

Военная операция началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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