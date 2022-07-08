США прорабатывают планы по поставкам оружия Киеву «на годы вперед»
8 июля 202220:47
Власти США прорабатывают планы по поставкам нового оружия Киеву «на месяцы и годы вперед». Такое заявление сделали в Пентагоне.
Также в Пентагоне анонсировали очередной пакет военной помощи размером $400 млн.
США оказывают военную помощь Украине с начала военной операции в РФ на территории страны.
Военная операция началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru